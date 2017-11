Arbeiten an A8 bei Pforzheim: Lücken in Lärmschutzwand werden geschlossen

Entlang der A8 wird gearbeitet: Ab Mittwoch, 29. November, werden Lücken in den vorhandenen Lärmschutzwällen geschlossen. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe seien allerdings nur geringfügige Behinderungen zu erwarten.

Im Zusammenhang mit dem Autobahnausbau zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden bereits betrieblich erforderliche Unterhaltungswege parallel zur Autobahn hergestellt, so das Regierungspräsidium. Durch die Anbindung dieser an rückwärtige Feldwege seien Öffnungen in den vorhandenen Lärmschutzwällen entstanden.

Die Schließung dieser jeweils rund 30 Meter langen Lärmschutzlücken erfolge durch begrünbare rund fünf Meter hohe Steilwälle in Verbindung mit Toranlagen. Diese bestehen laut Regierungspräsidium aus Schiebetoren und sind mit hochabsorbierenden Aluminiumlärmschutzelementen gefüllt.

Kosten werden vom Bund übernommen

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Für die Erdarbeiten ist überschüssiger Erdabtrag aus dem südlichen Lärmschutzwall bei Nöttingen über die Kreisstraße 4535 an den Einbauort des nördlichen Lärmschutzdammes zu transportieren." Dabei seien für den öffentlichen Verkehr nur geringfügige Behinderungen zu erwarten. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben des Regierungspräsidiums bei günstiger Witterung bis April 2018. Die Kosten belaufen sich auf rund 550.000 Euro und werden vom Bund getragen.