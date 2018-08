Zum Schutz der Tiere bittet das Karlsruher Landratsamt darum, in der nächsten Zeit kein Wasser aus Bächen oder Seen zu entnehmen. Grund sei das anhaltende Niedrigwasser und die Befürchtung, dass ein weiteres Absinken der Wasserstände den Fischen das Leben kosten könnte.

In den Bächen, Flüssen und Seen im Landkreis Karlsruhe sinkt der Wasserstand, weil ergiebige Niederschläge fehlen und seit Tagen hohe Temperaturen herrschen. Darauf weist das Landratsamt in einer Pressemeldung hin. An den Fließgewässer-Pegeln im Landkreis liegen die Abflüsse derzeit im Bereich des sogenannten "mittleren Niedrigwassers", eine Situation die in den Sommermonaten schon öfter vorgekommen ist.

"Da abgesehen von einzelnen Schauern und Gewittern auch für die nächsten Tage warmes und trockenes Wetter erwartet wird, müssen wir in nächster Zeit mit weiter sinkenden Wasserständen und Abflüssen rechnen", informiert der Leiter des Amtes für Umwelt und Arbeitsschutz, Joachim Schneider.

Insbesondere für Fische und Kleintiere ist eine ausreichende Wassermenge lebensnotwendig. Deshalb appelliert das Umweltamt im Landratsamt Karlsruhe an die Bürger, auf eine Entnahme von Wasser aus Fließgewässern und Seen zu verzichten. Das Wasserschöpfen von Hand in geringen Mengen mit Gießkannen und ähnlichem Gerät ist zwar ohne Erlaubnis möglich, sollte jedoch in den kommenden Wochen der Natur zuliebe eingestellt werden. Das Aufstauen von Wasser und das Abpumpen mit einer Motorpumpe sind grundsätzlich verboten und werden nur in begründeten Einzelfällen mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Wasserbehörde gestattet.