Am Montagnachmittag wurde der Wert Ozon-Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Luft von Karlsruhe überschritten. Oberhalb dieser Schwelle informieren die Behörden die Bevölkerung.

"Die Messungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg haben ergeben, dass der Ozon- Informationswert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Karlsruhe um 16 Uhr mit 187 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten wurde", heißt es in einer Mitteilung im Auftrag der Stadt Karlsruhe. Überschritten wurde der Wert am Montag auch in Freiburg und Weil am Rhein.

Personen, die wissen, dass sie besonders empfindlich auf Ozon reagieren, sollten vorsorglich ungewohnte, körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien vermeiden. Allen Personen wird von besonderen sportlichen Ausdauerleistungen abgeraten. "Zur Reduzierung der Vorläufersubstanzen sollten das Fahrrad oder der ÖPNV dem eigenen Auto vorgezogen werden", so die Mitteilung abschließend.