Vor mehr als 30 Jahren wurde ein Kriegsschiff der Marine auf den Namen Karlsruhe getauft. Im Herbst soll das Schiff angesprengt und mit Kanonen beschossen werden - und das zu Forschungszwecken. Politiker aus der Fächerstadt sehen da aber Probleme - vor allem in Hinblick auf den Namen und die dadurch entstandene Beziehung zur Stadt Karlsruhe.

1982 lief sie vom Stapel, von 1984 bis 2017 war das Marineschiff auf den Weltmeeren unterwegs. Im Einsatz war die 130 Meter lange Fregatte im Kalten Krieg. Letzten Sommer wurde sie dann aus dem Dienst genommen und liegt seither im Marinearsenal Wilhelmshaven.

Die Rede ist von der Fregatte Karlsruhe. An ihr sollen in diesem Herbst Ansprengungstests im Sperrgebiet Schönhagen vor der Ostsee-Küste durchgeführt werden. Der Grund: Die Bundeswehr will erproben, wie sich Sprengungen im Umfeld einer Fregatte auswirken. Und das, damit Schiff und Besatzung im Ernstfall besser für mögliche Angriffe oder Anschläge gewappnet sind. Insgesamt heißt es, dass dadurch die Sicherheit der Marinesoldaten verbessert werden könne.

2009: Die Fregatte Karlsruhe Alle Bilder

Forschungsprojekt Thema im Karlsruher Gemeinderat

Das Forschungsprojekt beschäftigt aber nicht nur die zuständigen Behörden - sondern nun auch die Karlsruher Stadträte der Linken-Fraktion Sabine Zürn und Niko Fostiropoulos. Die Fregatte war deshalb zuletzt Thema im Karlsruher Gemeinderat. In der entsprechenden Anfrage fordern die Stadträte einige Antworten auf Fragen. Fragen, die die Fregatte aufgrund ihres Namens in Beziehung zur Stadt Karlsruhe stellen.

Um genau zu sein, wollten die Karlsruher Linken zunächst wissen, ob die Stadt Karlsruhe die Auffassung, dass die geplanten Sprengexperimente den Namen der Stadt in einen Zusammenhang mit Rüstungsproduktion und Rüstungsgeschäft bringen. Die Verwaltung antwortete kurz und knapp: "Die Ansprengversuche dienen dem künftigen Schutz von deutschen Soldaten sowie dem Schutz deutscher Schiffe, nicht der Entwicklung von Waffen."

Eine ähnliche Antwort gab es in Bezug auf die Frage, ob die Fregatte durch das Projekt zum "Labor für Kriegseinsätze" werde: "Die Ansprengversuche dienen dem künftigen Schutz von deutschen Soldaten sowie dem Schutz deutscher Schiffe. Ein Labor für Kriegseinsätze kann hier nicht gesehen werden", heißt es in der Stellungnahme.

2011: Fregatte Karlsruhe auf dem Marktplatz Alle Bilder

Schäden an der Meeresumwelt

Außerdem weisen die Linken in ihrer Anfrage auch auf die Befürchtungen des Naturschutzbundes Deutschland (NAB) Schleswig-Holstein hin, dass durch die Sprengexperimente an der Fregatte Karlsruhe schwere Schäden an der Meeresumwelt in diesem Gebiet entstünden. Die konkrete Frage: Hat die Stadtverwaltung dafür Verständnis?

Die Antwort: "Der Schutz der Umwelt ist ein wichtiges Gut." Die Karlsruher Stadtverwaltung habe in dieser Sache aber keinerlei Einfluss auf die Abläufe und vertraue deshalb auf das Verteidigungsministerium, das alle erforderlichen Maßnahmen getroffen habe. Darunter falle zum Beispiel die Einhaltung von Schon- und Schutzzeiten sowie die Beobachtung des Seegebiets. Außerdem werde das Gebiet nach der Sprengung abgesucht. "Sollte ein totes Meeressäugetier gefunden werden, wird das zuständige Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum informiert", heißt es abschließend.

2014: Jubiläum der Fregatte Karlsruhe Alle Bilder

Patenschaften in Zukunft noch denkbar?

Auf die von der Linken-Fraktion geforderte Distanzierung vom Projekt sowie von jeglichen Patenschaften mit Kriegsschiffen ist die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme nicht eingegangen. Sollte sich in Zukunft eine Möglichkeit ergeben, werde die Entscheidung über die Fortführung der Patenschaft durch den Gemeinderat getroffen.

Mehr zum Thema:

Sprengtests für die Sicherheit: Warum es "Karlsruhe" an den Kragen geht

30 Jahre Fregatte Karlsruhe: "Alte Lady" verpasst eigene Feier

Fregatte Karlsruhe: 100 Jahre Partnerschaft mit der Fächerstadt

Fregatte "Karlsruhe" im Manövermarathon

25 Jahre im Dienst: Fregatte "Karlsruhe" feiert Geburtstag