vor 16 Stunden Karlsruhe Angriff auf KSC-Fan: Mann erliegt schweren Kopfverletzungen

Nach dem KSC-Heimspiel am Samstag gegen Zwickau wurde ein 35-Jähriger von einem anderen KSC-Fan angegriffen. Wie die Polizei nun am Montag berichtet, ist das Opfer an seinen schweren Verletzungen gestorben.