Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Karlsruhe erneut vor der kriminellen Masche, bei der sich Betrüger als Mitarbeiter des technischen Supportcenters vom Software- und Hardwarehersteller Microsoft ausgeben.

Neben den Telefonanrufen nutzen die Betrüger laut Polizei auch E-Mails sowie infizierte Webseiten und Pop-ups, um so illegal an die Nutzerdaten ihrer Opfer zu gelangen. Im Jahre 2017 wurden bereits etliche Ermittlungsverfahren wegen des sogenannten "Microsoft-Support-Scams" im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe eingeleitet. Das berichtet die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung.

"Dabei erlangten die Täter in betrügerischer Absicht mehrere Tausend Euro von ihren Opfern. Seit Jahresbeginn sind bereits erneut zehn Fälle im Präsidiumsbereich bekannt geworden, bei denen die Betrüger teilweise ebenfalls erfolgreich zu ihrem Ziel gelangten", heißt es weiter. Die Betrüger suchen sich dabei Ortschaften heraus, wo sie wahllos verschiedene Telefonanschlüsse in englischer Sprache anrufen.

Viren, Lizenzen oder Sicherheitsprogramme

Es wird von dem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter behauptet, dass der Computer des kontaktierten Nutzers von Viren befallen sei oder abgelaufene Lizenzen oder fehlende Sicherheitsprogramme festgestellt wurden. Es wird nach Polizeiangaben telefonisch oder über das Internet Software angeboten, die angeblich bei der Säuberung des Geräts helfen soll.

Gegen eine Geldzahlung werden dann zum Beispiel eine Reparatur und eine lebenslange Garantie versprochen. Für die Bezahlung der Dienstleistung wurden unter anderem auch Kreditkartendaten verlangt. "Wer diese angebliche Fernwartungssoftware installiert, richtet aber in Wahrheit einen Trojaner ein, über den die Betrüger dann auf das Gerät zugreifen und so Daten ausspähen können", warnt die Polizei weiter. Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist darauf hin, dass Microsoft keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt, sondern ausschließlich auf Initiative der Nutzer.