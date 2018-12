vor 4 Stunden Karlsruhe An Heiligabend: Fahrradfahrer entreißt Handtasche

Einer 51-jährigen Frau wurde an Heiligabend gegen 17.45 Uhr von einem bislang unbekannten Täter die Handtasche geklaut. Nach Angaben der Polizei fuhr dieser mit einem Fahrrad von hinten an ihr vorbei und entriss ihr dabei ihre schwarze Stoffhandtasche. Weil er der Täter so heftig daran zog und sie versuchte, die Tasche festzuhalten, fiel die Geschädigte und verletzte sich am Knie.