vor 10 Stunden Karlsruhe Am Sonntag gehört die Stadt den Läufern: 36. Baden-Marathon startet - Parkverbote, Sperrungen und Umleitungen in Karlsruhe

In Karlsruhe startet am Sonntag, 23. September, wieder der Fiducia & GAD Baden-Marathon. Aufgrund des in diesem Jahr neuen Streckenverlaufs kommt es an diesem Tag von zirka 9 bis 15 Uhr für Auto- und Bahnfahrer im gesamten Stadtgebiet zu Sperrungen und Umleitungen.