vor 3 Stunden Karlsruhe Am Freitag legen Angestellte im Karlsruher Einzelhandel die Arbeit nieder - und diese Geschäfte sind betroffen

Am heutigen Freitag hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Angestellten im Einzelhandel im Raum Karlsruhe zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Unternehmen Primark Karlsruhe, das dm-Verteilzentrum Waghäusel, Kaufland in Grünwinkel und das Modegeschäft H&M im Einkaufszentrum Ettlinger Tor. Das teilt die Gewerkschaft Verdi in einer Presseinformation mit.