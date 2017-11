Am Chaos gescheitert: Einbrecher in Waghäusel verschwinden ohne Beute

Am Wochenende haben Einbrecher an verschiedenen Orten zugeschlagen. Ein Einbruch schlug dabei auf eher ungewöhnliche Weise fehl: Laut Polizei war die betroffene Wohnung zu unordentlich.

Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntagnacht zwischen 0 Uhr und 0.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kirrlacher Straße in Waghäusel einzudringen. "Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Aufgrund des sehr unordentlichen Zustandes des Hauses sahen die Diebe von ihrem weiteren Vorhaben ab und verschwanden unerkannt", berichtet die Polizei.

Einbrecher schlagen auch in Karlsruhe und im Enzkreis zu

Unbekannte verschafften sich von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Dunantstraße in der Karlsruher Oststadt. Zwischen 12 Uhr und 00.40 Uhr gelangten die Diebe über ein Balkonfenster in das Innere der Wohnung und durchsuchten Schränke sowie Schubladen in mehreren Zimmern. Ob die Einbrecher Wertgegenstände erbeutet haben kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Im Anschluss flüchteten die Langfinger unerkannt aus der Wohnung.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe - Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

Am Samstagabend haben Unbekannte zwischen 20.15 Uhr und 20.25 Uhr mit einem Stein die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße in Tiefenbronn eingeworfen. Die Täter haben sich so Zugang zu dem Wohnhaus verschafft und entwendeten mehrere Uhren sowie Gold- und Silbermünzen. Bislang gibt es zu den Tätern keinen Hinweis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In eine Wagenhalle eingebrochen und Werkzeug geklaut

Vermutlich zwei Täter sind am Montag gegen 4.30 Uhr in ein eine Abstellhalle für Straßenbahnen eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster zum dortigen Werkstattraum auf und entwendeten Werkzeug. Des Weiteren schlugen sie eine Scheibe an der Halle ein. Ein Busfahrer störte vermutlich die Einbrecher, denn er sah gerade noch, wie sich zwei dunkle Gestalten davon machten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253 80260, erbeten.

Aktualisierung, 14.33 Uhr:

Am Mittag berichtet die Karlsruher Polizei noch über einen weiteren Einbruch in deren Zuständigkeitsbereich: In gerade einmal einer Dreiviertelstunde Abwesenheit der Hausbesitzer haben Einbrecher am Sonntagabend in Keltern-Ellmendingen zugeschlagen.

Um 17.30 Uhr haben die späteren Einbruchsopfer noch vorm Verlassen alle Fenster und Rollläden an ihrem Anwesen in der Weinbergstraße geschlossen. Als sie um 18.15 Uhr zurückkehrten, war das Fenster zum Schlafzimmer im Erdgeschoss eingeschlagen und im Innern sämtliche Zimmer durchwühlt. Über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangten die Einbrecher auch in die beiden darüber liegende Wohnungen. Während sie im Erdgeschoss nicht fündig wurden, entwendeten sie aus den oberen Wohnungen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter das Anwesen wieder auf dem gleichen Weg verlassen haben, wie sie es betraten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch auch in Durlach

Unbekannte sind am Freitag in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in Karlsruhe-Durlach eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher zwischen 15.30 und 21.45 Uhr ein Fenster des in der Karpatenstraße gelegenen Gebäudes auf und gelangten anschließend in die Erdgeschosswohnung.

Dort durchsuchten die Täter nahezu alle Räume nach Wertgegenständen und nahmen dabei Schmuck und Bargeld sowie einen Laptop und eine Kamera mit sich. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Aktualisierung, 15.08 Uhr:

Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Karlsruher Waldstadt eingebrochen und haben dabei Gegenstände von noch unbekanntem Wert erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr und Sonntag, 22 Uhr die Terrassentür des in der Kösliner Straße gelegenen Gebäudes auf. Was die Diebe dabei alles an sich nahmen ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei der Rüppurrer Straße haben Unbekannte mehrere hundert Euro Bargeld aus einem Safe gestohlen. Die Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntagfrüh auf noch unklare Art und Weise in die Räume eingedrungen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südwest hat hierzu die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte sind am Samstagabend in die Ergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Neureut eingebrochen und haben dabei Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 17.15 und 21 Uhr die Terrassentür der im Martin-Schongauer-Weg gelegenen Erdgeschosswohnung auf. Innerhalb der Wohnung durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und nahmen bei ihrer Suche nach Beute diversen Schmuck, Elektroartikel sowie geringe Mengen an Bargeld an sich. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Aktualisierung, 15.46 Uhr:

"Während der Fahrer eines Lastwagens eine Pause auf der Autobahnraststätte Enztal an der Autobahn 8 machte, räumten Unbekannte am Montag zwischen 2 Uhr und 2.50 Uhr sein Fahrzeug aus. Die Täter brachen das Vorhängeschloss inklusive der Plombe auf, rissen die an Bord befindlichen Paketsendungen auf und entkamen unerkannt mit dem Inhalt von circa 1.000 Paketen", berichtet die Polizei am Montag von einem weiteren Einbruch - dieses Mal in einen Sattelzug. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Pforzheim, Telefon 07231 125810, zu melden.

Ein Einbruch in ein Pforzheimer Café sei am Sonntagmorgen, gegen 9 Uhr, gescheitert, weil die Diebe eine Alarmanlage ausgelöst haben. Sie flüchteten vom Tatort in der Kallhardtstraße und hinterließen nur einen Sachschaden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Festnahme in Karlsruhe

"Die Polizei hat am Montagmorgen zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen", geht aus einem anderen Polizeibericht hervor. Die beiden 28- und 30-jährigen Männer seien gegen 4.45 Uhr in der Wielandtstraße in der Karlsruher Südstadt in eine Gaststätte eingebrochen. Das Scheibenklirren habe dann einen Anwohner aufschrecken lassen, der die Polizei rief.

Ein Verdächtiger konnte festgenommen werde, als er gerade aus einem Fenster der Gaststätte stieg. Der zweite Mann wurde von einem Polizeihund auf der Toilette aufgespürt. Im Gebäude sollen die beiden zwei Spielautomaten aufgebrochen haben. Sie warten nun in Gewahrsam auf ihre Vorführung vor den Haftrichter.