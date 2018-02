Am Adenauerring: Bauarbeiten für neue Fahrbahnen beginnen

Der Karlsruher Adenauerring wird zur Baustelle: Am Montag, 5. Februar, beginnen dort die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung zwischen der Lärchenallee und dem Fasanengarten.

In sechs Bauabschnitten werden bis Ende Juli zwischen der Lärchenallee und "Am Fasanengarten" die Fahrbahnbeläge erneuert, die parallel verlaufenden Längsparkstreifen verlängert sowie die Radwege auf beiden Seiten verbreitert. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Mit Beginn der Bauarbeiten auf der Westseite steht in Höhe der Lärchenallee zunächst stadteinwärts abschnittsweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. "Die Radfahrer können den parallel zum Baufeld verlaufenden Gehweg nutzen, zur Querung des Adenauerrings werden sie über die Brücken umgeleitet", erklärt die Stadt.

Sperrung in den Osterferien

Für den Asphalteinbau muss der Adenauerring während der Osterferien, von Montag, 26. März, bis Sonntag, 8. April, allerdings für den Autoverkehr bereits ab der Theodor-Heuss-Allee in Fahrtrichtung Zentrum gesperrt werden. Die Umleitung führt dann über die Rintheimer Querallee, Hirtenweg, Haid- und Neustraße.

Vom Durlacher Tor in Richtung Waldstadt steht in diesem Zeitraum eine Fahrspur zur Verfügung. Im Anschluss erfolgt der Ausbau auf der Ostseite. Bis Ende Juli wird dann laut Stadt pro Fahrtrichtung eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet.