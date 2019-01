Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Brand in der Sophie-Scholl-Realschule in Oberreut am Dienstag. Aus bisher ungeklärter Ursache hatten kurz vor 11 Uhr ein Handtuchspender und ein Mülleimer im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes Feuer gefangen. Verletzt wurde bei dem Brand aber niemand.

Ein Schüler hatte die Rauchentwicklung aus der Toilette bemerkt und die Lehrkräfte verständigt, die daraufhin die Feuerwehr alarmierten. Darüber informiert die Feuerwehr in einer Meldung an die Presse. Beim Eintreffen der Helfer hatten sich bereits alle Schüler außerhalb des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Ein Rollstuhlfahrer wurde in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss durch eine weitere Person betreut, so die Feuerwehr weiter.

Insgesamt waren vier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an dem Einsatz beteiligt. Der Sachschaden wird derzeit auf 10.000 Euro geschätzt. "Der Schulbetrieb konnte in den nicht betroffenen Stockwerken und Abschnitten weitergeführt werden", heißt es in der Meldung abschließend.