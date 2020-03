Das Gesundheitsamt Karlsruhe hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Leiter Peter Friebel appelliert aus diesem Grund noch einmal nachdrücklich an das Verantwortungsbewussstein der Karlsruher. Im Videointerview beantwortet er die wichtigsten Fragen rund um Testungen und häusliche Isolation .

"Wir sollten immer im Blick haben, dass es nicht nur darum geht, uns selbst zu schützen, sondern auch diejenigen, die ein höheres Risiko haben", so Friebel. Jeder Einzelne sei gefragt, mitzuhelfen, damit sich das Virus in der Stadt nicht weiter ausbreite. Auch bei schönem Wetter müsse dabei auf viele Aktivitäten verzichtet werden.

Denn: Drastische Maßnahmen wie eine Ausgangssperre sollen in Deutschland verhindert werden. "Dazu gehört, dass wir die jetzigen Vorgaben ernst nehmen und jeder soziale Kontakte so weit wie möglich einschränkt", so Friebel weiter.

Es ist eine Ausnahmesituation - und den Bürgern stellen sich viele Fragen: Wer sollte sich auf das Virus testen lassen? Was bedeutet die häusliche Isolation im Alltag? Was gilt für Urlaubsrückkehrer? Diese und weitere Fragen beantwortet der Leiter des Gesundheitsamtes im Video der Stadt Karlsruhe.

Nicht jeder, der die Symptome aufweist, wird automatisch getestet. Grundätzlich gilt: Für einen Test muss die Person entweder aus einem Risikogebiet eingereist sein oder Kontakt mit jemand Infiziertem gehabt haben.

"Die Kapazitäten für Abstriche sind derzeit begrenzt", sagt Peter Friebel weiter. Aus diesem Grund würden voranging Personen mit schwereren Symptomen getestet werden oder solche, die einen für die Gesellschaft besonders relevanten Beruf ausüben. Dazu zählt zum einen das klinische Personal, zum anderen auch Polizei oder beispielsweise Bus- und Bahnfahrer.