22.12.2017 10:24 Eggenstein-Leopoldshafen Alkoholisiert in Haltestelle: 23-Jähriger fährt gegen Wartehäuschen

Glücklicherweise keine Verletzte gab es bei einem Unfall in Leopoldshafen am frühen Freitagmorgen. Ein 23-Jähriger ist gegen 2 Uhr in das Wartehäuschen der Straßenbahn gefahren und hat größeren Schaden angerichtet.