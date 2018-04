Auf das Markenzeichen von Mercedes hatten es am Montagabend zwei 17- und 18-Jährige in Karlsruhe abgesehen. Die Polizei erwischte das Duo mit einer Reihe abgebrochener Mercedes-Sterne im Gepäck.

Am Montagabend gegen 22 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine Person ein, welche mit einem Baseball-Schläger auf ein Auto einschlagen solle. Daher rückten gleich mehrere Streifenwagen in den betreffenden Bereich aus und suchten in der Uhlandstraße, Gabelsberger Straße, Yorck- und Sophienstraße nach den Verdächtigen.

Während der Fahndung wurden die Einsatzkräfte darauf aufmerksam gemacht, dass zwei männliche Personen Feuerwerkskörper auf Passanten werfen würden. Verletzt wurde dabei aber nach bisherigen Kenntnisstand niemand. Zwei jungen Männer wurden kurze Zeit später auch in der Eisenlohrstraße aufgefunden und vorläufig festgenommen. Die 17- und 18-Jährigen seien leicht alkoholisiert gewesen.

"Bei ihrer Durchsuchung wurden mehrere Knallkörper und mehrere offensichtlich abgerissene 'Mercedes-Sterne' sichergestellt", berichtet die Polizei weiter. Vier betroffene Mercedes-Besitzer konnten bisher ermittelt werden. Weitere betroffene Personen und Zeugen werden nun aufgerufen sich bei der Polizei unter 0721/939-4611 zu melden.