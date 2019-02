vor 4 Stunden Weingarten Alkohol am Steuer: Auto fährt gegen Mauer - Insassen flüchten

Ein BMW ist am Samstagmorgen gegen 6 Uhr an der Kreuzung Durlacher Straße/Ringstraße gegen eine Stützmauer gefahren. Die beiden Insassen flüchteten laut Polizeimeldung zu Fuß. Schließlich konnten die 23-jährigen und 24-jährigen Männer in der Nähe der Walzbachhalle festgenommen werden. Sie hatten jeweils deutlich über ein Promille Alkohol im Blut.