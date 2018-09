Das Hornissennest, aus dem heraus am Sonntagmittag 18 Menschen in Weingarten verletzt wurden, wurde nun entfernt. Zu diesem Schritt sah sich nun das Landratsamt gezwungen. Als zuständige Naturschutzbehörde erteilte es dem Hornissenfachberater eine Ausnahme vom Tötungsverbot, denn die Insekten sind eigentlich streng geschützt.

Auf Antrag der Gemeinde Weingarten und in enger Abstimmung mit den Hornissenfachberater erteilte das Landratsamt eine Ausnahme des Tötungsverbots. "Der Grund war, dass nicht geklärt werden konnte, warum die Hornissen plötzlich so aggressiv geworden waren und die Tiere auch am Montag und Dienstag auffällig gereizt und angrifsslustig waren", so das Landratsamt Karlsruhe in einer Pressemeldung.

"Wir mussten diesen Schritt gehen, um zu verhindern, dass weitere Personen gestochen werden und somit eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen besteht", begründet Umweltdezernent Jörg Menzel die Ausnahmegenehmigung. Eine Umsiedelung des Nestes schied aus, da das Volk im Baum selbst ansässig war.

Berücksichtigt wurde zum einen, dass die Königin, die Jungkönigin und die Drohnen bereits ausgeflogen sind und im nächsten Jahr ein neues Hornissenvolk gegründet werden kann und zum anderen, dass das Volk bei der alsbald eintretenden kühlen Herbstwitterung natürlich bedingt absterben würden. Wegen der anstehenden notwendigen Wegenutzung während der Weinlese war ein weiteres Warten aber nicht möglich, daher konnte bei Abwägung aller Umstände die Ausnahme erteilt werden.

"Hornissenvölker sind normalerweise friedlich", führt Hornissenfachberater Thomas Lauber aus. Was letztlich die Ursache für das Verhalten ist – Hornissen reagieren unmittelbar auf Störungen im Umfeld des Nestes - konnte nicht geklärt werden. Entfernt wurde das Volk von einer Fachfirma im Auftrag der Gemeinde Weingarten. Die Absperrungen bleiben zur Sicherheit noch bis Freitag Abend stehen.

