vor 4 Stunden Karlsruhe AfD-Veranstaltung und Gegen-Demo in Durlach: Bahnen fahren ab 17 Uhr nicht, SEV eingerichtet

Ab 17 Uhr fahren in Durlach am Freitagabend keine Bahnen mehr. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) will einen Schienenersatzverkehr (SEV) einrichten. Ursache für die Sperrung ist eine Veranstaltung der AfD und geplante Demonstrationen, unter anderem des Karlsruher Kreisverbands der Linken.