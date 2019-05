Eine bestandene Prüfung ist wahrlich ein Grund zum Feiern - und in den kommenden Tagen haben tausende Schüler im im Land die Möglichkeit, ordentlich auf den Putz zu hauen. Denn: Gerade werden die Abschlussprüfungen geschrieben, also gleich ob an der Realschule oder am Gymnasium. Doch was, wenn die Prüflinge zu tief ins Glas schauen und die Party eskaliert?

Der Stress der letzten Wochen ist vorbei, nun können die Schüler in der Region wieder das Leben genießen. Schluss mit der Paukerei, jetzt darf gefeiert werden. So weit, so gut - doch damit die Party nicht aus dem Ruder läuft und die teilweise noch Minderjährigen nicht von den Eltern abgeholt werden müssen und die Fete damit vorzeitig beendet ist, wollen Polizei und die städtische Sozialbehörde präventiv arbeiten. So soll verhindert werden, dass die Feierei wie im letzten Jahr im Karlsruher Schlosspark eskaliert.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung bekannt gibt, soll versucht werden, "ähnliche, über die Maße gehende Alkoholüberschreitungen zu verhindern", so die Polizei. So sollen schon am Eingang zum Karlsruher Schlosspark die Jugendlichen von den Beamten kontrolliert werden. Auch Jugenschutzteams werden im "Schlo" unterwegs sein und die feierwütigen Prüflinge auf eventuell zu hohen Alkoholkonsum ansprechen.

Ansprache statt Verbote meist viel hilfreicher

"Ein Team setzt sich aus den Bereichen Polizei, Hilfsdienst und dem sozialen Bereich zusammen", erklärt Alexandra Kowaschik im Gespräch mit ka-news. Sie ist die Leiterin des Präventionsbüros der Stadt Karlsruhe und für die Jugendschutzteams verantwortlich. "Wir wollen aber aktive Alkoholprävention, keine Repression!" Dennoch sind die Teams angehalten, den Jugendlichen Alkohol abzunehmen, etwa, wenn der 17-Jährige hochprozentigen Schnaps trinkt, statt dem erlaubten Bier.

"Wir sprechen die Schüler an, fragen, was sie da trinken und was der Alkohol mit ihrem Körper macht. Wir wollen ihnen bewusst machen, was ein gefährlicher Konsum ist", sagt Kowaschik weiter. Wer von den Jugendschutzteams angesprochen wird, muss nicht gleich fürchten, dass die Eltern auf der Matte stehen. Das sei das letzte Mittel der Wahl. "Wir schauen erst mit den Sanitätern, ob sie weiterfeiern können oder eine kleine Pause brauchen. Erst wenn der Pegel viel zu hoch ist, dann lassen wir sie abholen!"

Seitens des Präventionsbüros stehen sechs Sanitäter bereit, auch die Polizei will verstärkt den Karlsruher Schlosspark kontrollieren, Präsenz zeigen. Seitens der Integrierten Leitstelle (ILS) und den Rettungsdiensten wurden keine besonderen Vorkehrungen getroffen. "Wir haben den Kollegen lediglich eine Vorabinfo zukommen lassen, dass etwas kommen könnte, haben aber personell jetzt nicht mehr aufgestockt", so Markus Pulm, Pressesprecher der Karlsruher Feuerwehr auf Nachfrage von ka-news.

+++ 13 Uhr +++

Schon gegen 12.30 Uhr, als sich ka-news ein Bild vor Ort machen wollte, fällt auf: Die Polizei ist vorbereitet. Mehrere Einsatz- und Kastenwagen stehen vor dem Schloss. Es wird jeder kontrolliert, der in den Schlossgarten möchte.

Eine erste Einschätzung, wie der Tag verlaufen wird, kann Alexandra Kowaschik noch nicht geben. Bilanz werden sie erst später am Tag ziehen können. Aber die Teams vom Jugendschutz und der Polizei sowie den Rettungsdiensten sind vorbereitet.