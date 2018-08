Sommer, Sonne, Badespaß: Am Freitag, 3. August, genießen alle Kunden des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) mit Abo- oder Zeitkarten freien Eintritt in vier Freibädern der Fächerstadt.

Angeboten wird die "erfrischende Abkühlung" vom KVV in Kooperation mit der Karlsruher Bädergesellschaft. Das gab der KVV in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Neben dem Rheinstrandbad Rappenwört, dem Sonnenbad am Rheinhafen und dem Freibad in Rüppurr können die KVV-Kunden auch im Durlacher Turmbergbad den kostenfreien Eintritt nutzen.

Einzige Bedingung: Die Fahrkarte muss an diesem Tag gültig sein, das heißt ein Einzelfahrschein muss vorab entwertet werden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Fahrscheinprüfer kontrollieren am Eingang die Fahrkarte. Geöffnet haben die die Freibäder von 9 bis 20 Uhr.