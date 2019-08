vor 8 Stunden Karlsruhe Abkühlen mitten in der Karlsruher Innenstadt: Riesenwasserrutsche auf dem Kronenplatz bringt Spaß für alle Wasserratten

Kostenloser Badespaß für alle - und das mitten in der Stadt: Auf dem Kronenplatz wird eine Riesenwasserrutsche aufgebaut, um sich bei der Hitze etwas abzukühlen. Am 8. und 9. August sollten also Besucher in der Innenstadt besser die Badesachen dabei haben.