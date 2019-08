vor 19 Stunden Karlsruhe Abkühlen mitten in Karlsruhe: Riesenwasserrutsche auf dem Kronenplatz bringt Spaß für alle Wasserratten

Kostenloser Badespaß für alle - und das mitten in der Stadt: Auf dem Kronenplatz wird eine Riesenwasserrutsche aufgebaut, um sich bei der Hitze etwas abzukühlen. Am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. August, sollten also Besucher in der Innenstadt besser die Badesachen dabei haben.