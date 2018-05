vor 6 Stunden Karlsruhe Abifeier im Schlosspark eskaliert: Rettungskräfte überfordert, Polizei beendet Party

Die Abitur-Prüfungen sind vorbei, der Lernstress der letzten Wochen auch. Das wollten viele Schüler am Mittwochabend im Karlsruher Schlosspark feiern. Dabei schaute offenbar eine ganze Reihe von Schülern so tief in die Flasche oder ins Glas, dass die Polizei eingreifen musste.