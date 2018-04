Nachdem das Sonnenbad schon seit Ende Februar als erstes Freibad in Karlsruhe schon wieder offen hat, kommen jetzt Stück für Stück die anderen Bäder dazu. Den Anfang macht am Dienstag, 1. Mai, das Wölfle-Bad in Wolfartsweier. Ab 10 Uhr können die Schwimmer hier ihre Bahnen ziehen.

Endlich ist es wieder so weit. die Freibad-Saison beginnt. Nachdem es in den letzten Tagen schon sehr sommerlich war, mit kleiner Abkühlung dazwischen, steuern die Freibäder der Fächerstadt auf die neue Saison zu. Am Dienstag, 1. Mai, macht das Wölfle-Bad den Auftakt. Ab 10 Uhr öffnet das kleine Freibad seien Pforten.

Vier Tage später folgen dann auch die anderen Karlsruher Freibäder: Ab Samstag, 5. Mai, können Open-Air-Schwimmer im Rheinstrandbad Rappenwört, im Turmbergbad Durlach und im Freibad Rüppurr auf ihre Kosten kommen. Ab 9 Uhr geht es endlich los. Doch bis zur Eröffnung in wenigen Tagen gibt es noch einiges zu tun: Kaputte Fliesen müssen getauscht werden, viele Kleinigkeiten in Stand gesetzt oder Hecken und Rasen geschnitten und gemäht werden. "Außerdem ist es bei der komplizierten Bädertechnik nicht so, dass man einfach auf ein Knöpfchen drückt und dann wieder alles funktioniert", so Sternagel gegenüber ka-news, "das muss alles auch überprüft werden!"

Doch die Zeit läuft, bis zum 5. Mai ist es nicht mehr lange hin und es könnte auf den letzten Metern noch knapp werden. "Die Vorbereitungen laufen. Aber bisher haben wir es in jedem Jahr geschafft, pünktlich fertig zu werden", so Sternagel im Gespräch mit ka-news. Bis 9. September dauert dann die Freiluft-Saison!