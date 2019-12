vor 11 Stunden Stuttgart Ab Samstag: Verkauf von Silvesterknallern startet

Böller, Raketen, Wunderkerzen: Von diesem Samstagmorgen an darf Silvesterfeuerwerk auch in Baden-Württemberg verkauft werden. Die Branche erwartet in diesem Jahr bundesweit einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe und damit auf dem Niveau des Vorjahres - unabhängig von der anhaltenden Debatte um die Umweltbelastung und die Sicherheit. Allerdings warnen Branche, Politik und Polizei vor den Risiken durch illegale Einkäufe vor allem aus dem Ausland, wie sogenannte Polenböller.