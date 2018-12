An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester fahren in Karlsruhe die Bahnen nach einem anderen Fahrplan. In der Nacht von Silvester auf Neujahr gibt es zusätzliche Nightliner. Tageskarten, die am 24. Dezember gelöst werden, gelten über beide Weihnachtsfeiertage.

An Heiligabend und Silvester verkehren die Busse und Trambahnen zunächst nach dem regulären Samstagsfahrplan. Auf den Trambahnlinien 1 bis 6 sowie S2 fahren die Bahnen bis zirka 14.30 Uhr im 10-Minuten-Takt Takt. Ab dann fahren die Busse und Trambahnen laut dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) im Takt des Sonntagsfahrplans.

Alle Buslinien mit Ausnahme der Nightliner stellen am 24. Dezember den Betrieb um circa 18 Uhr ein. Die Linie S1/S11 fährt an Heiligabend bis 14 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Danach werden die Fahrtgäste gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten, teilt der KVV mit.

Vom 24. auf 25. kein Nachtverkehr

Die Stadtbahnen verkehren an Heiligabend nach dem Samstagsfahrplan. Allerdings ohne Nachtverkehr: Fahrten, welche nur in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag oder vor Feiertagen gefahren werden, finden in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember nicht statt.

Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, und an Neujahr gilt bei Bussen, Trambahnen und Stadtbahnen laut einer Pressemitteilung der reguläre Sonntagsfahrplan. An Neujahr gilt für alle Busse, Stadt- und Trambahnen ebenfalls der Sonntagsfahrplan.

Zusatzfahrten in der Silvesternacht

In der Nacht von Silvester auf Neujahr gibt es ein Zusatzangebot: Alle Nightliner verkehren von 31. Dezember auf 1. Januar ab dem Karlsruher Marktplatz zusätzlich auch zur vollen Stunde, also um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr nachts. Der Nightliner-Bus NL6 verkehrt am Neujahrsmorgen ebenfalls durchgängig alle 30 Minuten ab Durlach Turmberg.

Für alle, die Silvester auf dem Turmberg feiern möchten: Die Turmbergbahn fährt am Silvesterabend von 22 Uhr bis 1 Uhr in der Früh. Bei Bedarf werden danach noch einzelne zusätzliche Fahrten angeboten, teilt der KVV mit. Um 10 Uhr am Neujahrsmorgen nimmt die Turmbergbahn den Betrieb wieder auf.

Weihnachtsangebot: Tageskarte gilt für 3 Tage

Über die Weihnachtstage bietet der KVV unter dem Motto "Einen Tag bezahlen, drei Tage fahren" ein günstigeres Weihnachtsticket an. Wer am 24. Dezember eine Tageskarte löst, kann damit bis einschließlich 26. Dezember fahren. Das Angebot gilt für City- oder Regiokarten in den Varianten solo und plus (Erwachsene und Kinder). Auch am ersten Weihnachtstag entwertete Tageskarten gelten bis einschließlich 26. Dezember, teil der KVV mit.