vor 2 Stunden Stuttgart ADAC warnt wegen Ferienende vor Staus in Baden-Württemberg

Autofahrer im Südwesten müssen am Wochenende erneut mit Staus rechnen. Grund ist, dass in Baden-Württemberg und mehreren andern Bundesländern die Schulferien enden. Auch in den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Belgien ist das der Fall.