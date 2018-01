In seiner Jahresbilanz für 2017 verzeichnete der ADAC einen Stau-Zuwachs auf den baden-württembergischen Straßen. Einer der Hauptverursacher für Staus war im vergangenen Jahr die Großbaustelle in Rastatt.

Die Hauptzentrale des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) in München meldete in seiner Staubilanz des Jahres 2017 einen Anstieg der Staus um 5,5 Prozent im Land. Das macht einen Zuwachs bei den Staukilometern von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nach NRW und Bayern war Baden-Württemberg das Bundesland mit den meisten Staus. Vor allem die A5 und die A8 gehören zu den schlimmsten Staustrecken in Deutschland.

Zu verschulden sei diese Entwicklung in der Region den zahlreichen Baustellen des letzten Jahres: Zwischen Karlsruhe-Nord und Baden-Baden hätten sich im Jahr 2017 insgesamt 5.521 Staus gebildet. Würde man alle diese Staus aneinanderreihen, entspreche dies einer Autoschlange von fast 15.000 Kilometern.

Die sechsmonatige Großbaustelle bei Rastatt fiel dabei besonders ins Gewicht: Allein auf dem Abschnitt zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord standen Autofahrer im letzten Jahr 2.364 Mal im Stau.