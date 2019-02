vor 4 Stunden Karlsruhe 82-jähriger Senior in Karlsruhe beklaut: Mitarbeiterin des Pflegedienstes entpuppt sich als Trickbetrügerin

Ein 82-Jähriger ist am Montagmittag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Eine noch unbekannte Täterin gab sich dem Senior gegenüber als Mitarbeiterin des Pflegedienstes aus und gelang so in seine Wohnung in der Karlsruher Nordweststadt. Die Frau erbeutete mehrere tausend Euro.