vor 7 Stunden 80 Verstöße: Polizei findet Drogen auf Karlsruher Techno-Veranstaltung

Auf der Techno-Veranstaltung "Winter World", die am Wochende in der Messe Rheinstetten stattfand, wurden 80 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Mehrere Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon wurden wegen einer Betäubungsmittel-Intoxikation in Krankenhäuser eingeliefert.