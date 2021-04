Das Referat "Prävention" des Karlsruher Polizeipräsidiums gibt Tipps zum Verhalten im Straßenverkehr oder informiert über die Vorgehensweisen von Kriminellen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind bisher einige Angebote auch online erhältlich.

Wo die Beamten bisher in einer Partnerschaft mit der Volkshochschule Karlsruhe Kurse anboten, bietet die Polizei in Zeiten von Corona Onlinekurse an. Diese finden sich auf der Website des Präsidiums unter ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/. Eine Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe ruft Bürger auf, an den Referaten teilzunehmen.

Momentan angebotene Kurse sind:

Einbruchschutz

Sicherungsmöglichkeiten privat genutzter Wohnobjekte

Enkeltrick und falsche Polizeibeamte

Social Media - Cybermobbing und Hatespeech

Senioren sicher im Straßenverkehr

Drogenprävention

Internet - Die täglichen Gefahren

Kaffeefahrten und diverse Haustürgeschäfte

Es können auch gesonderte Termine zu den jeweiligen Themen vereinbart werden.