77 Jahre alte Seniorin in Karlsruhe beraubt: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Nach einem Handtaschenraub, der bereits am vergangenen Donnerstag in der Karlsruher Nordweststadt verübt wurde, bittet die Kriminalpolizei Karlsruhe um Hinweise aus der Bevölkerung.

"Wie erst am Sonntagabend bekannt wurde, ging am Donnerstag, 25.März gegen 18.00 Uhr eine 77 Jahre alte Frau auf dem Gehweg die August-Bebel-Straße von gleichnamiger Straßenbahnhaltestelle kommend entlang. Ein noch unbekannter Täter näherte sich von hinten und entriss der körperlich beeinträchtigten Seniorin die Handtasche", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Frau stürzte bei dem Angriff zu Boden und verletzte sich an einer Hand. In der Tasche befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag diverse Karten und Personaldokumente, die bei dem Raub auch abhandenkamen. Eine Beschreibung des Täters, der möglicherweise mit einer zweiten Person unterwegs war, liegt bislang nicht vor. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 - 666-5555 zu melden.