vor 2 Stunden Karlsruhe 7,6 Millionen Euro Zuschuss: Land fördert barrierefreie Straßenbahnhaltestellen in Karlsruhe

Das Ministerium für Verkehr fördert in Karlsruhe den barrierefreien Ausbau der Haltestellen Eckener Straße, Stadtwerke, Mauerweg, Ankerstraße, Kirchplatz, Hammweg, Waidweg und Rappenwört (Endstation) an der Linie 6 in Daxlanden.