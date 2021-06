vor 3 Stunden Karlsruhe 75.000 Euro Schaden durch Brand in Rüppurrer Vereinsgaststätte

Am Dienstag, gegen 16.26 Uhr, wurde der Karlsruher Berufsfeuerwehr ein Brand in einer Vereinsgaststätte in der Rüppurrer Battstraße gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr war vermutlich Abfall in Brand geraten und das Feuer habe anschließend auf die Dachfläche des Gebäudes übergegriffen, wodurch ein Sachschaden von rund 75.000 Euro entstanden sei. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.