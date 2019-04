Zum Auftakt der Feierlichkeiten zu 70 Jahren Grundgesetz im Mai wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Karlsruhe erwartet. Er wird am Vorabend des Jubiläums am 23. Mai im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts eine Ansprache halten, wie das Gericht mitteilte.

Beim anschließenden Karlsruher Verfassungsgespräch sitzt in diesem Jahr Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle als Schirmherr selbst mit auf dem Podium. Er diskutiert unter anderem mit dem früheren Bundesminister Thomas de Maizière , Politiker Gregor Gysi und der deutschen Vizepräsidentin des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs, Angelika Nußberger, über die Frage: "Deutschland in guter Verfassung?"

Vom 23. bis 25. Mai soll es dann vor dem Karlsruher Schloss ein Bürgerfest geben, zu dem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet wird. Am 25. Mai können sich rund 5.000 Interessierte das Verfassungsgericht bei einem Tag der offenen Tür von innen anschauen. Die 16 Richter der beiden Senate erzählen vor Publikum über ihre Arbeit.

Am Abend des 22. Mai plant die ARD eine Sondersendung aus Karlsruhe, in der Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet Voßkuhle Fragen zur deutschen Verfassung stellen können. Aufgezeichnet wird das von Sandra Maischberger und dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam moderierte Format in der Staatlichen Hochschule für Gestaltung.

Das Grundgesetz war am 23. Mai 1949 nach neun Monaten Arbeit auf der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates in Bonn verkündet worden. In der Nacht auf den 24. Mai trat es um Mitternacht in Kraft.