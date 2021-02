21.02.2021 18:05 Stuttgart 7-Tage-Inzidenz im Südwesten sinkt leicht auf 44,0 - knapp 400.000 Menschen mit Erstimpfung

Die 7-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Sonntag leicht auf 44,0 gesunken. Das geht aus Daten hervor, die das Landesgesundheitsamt am Sonntag veröffentlichte (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Am Samstag hatte die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 44,3 gelegen.