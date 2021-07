vor 1 Stunde Karlsruhe 64-Jähriger in Karlsruhe-Hagsfeld mit Beil angegriffen

Am Freitag, gegen 07.30 Uhr, soll ein 66-jähriger Mann in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Hagsfeld einen 64-jährigen Mann mit einem Beil angegriffen haben. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sollte der 64-Jährige zusammen mit seinem Sohn die vom Täter genutzte Parzelle auf Baumängel untersuchen, woraufhin der 66-Jährige mit dem Beil in Richtung Kopf des Geschädigten schlug. Durch das Eingreifen des Sohnes konnte zwar Schlimmeres verhindert werden, dennoch trug der Geschädigte eine Verletzung am Kopf davon. Der Sohn wurde am Kopf und am Arm verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.