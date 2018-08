Riesiges Glück hatte eine Autofahrerin in Karlsruhe: Nur um Sekundenbruchteile verfehlte ein großes Metallteil den vorderen Bereich ihres Wagens und schlug stattdessen im Heck ein. Ein Bagger auf einer Baustelle hatte das Teil verloren.

Der rote Golf folgt der provisorischen Straßenführung in der Michelinstraße. Dort werden aktuell im Auftrag des Tiefbauamts der Stadt Karlsruhe Kanalarbeiten durchgeführt. Gerade als der Golf auf Höhe eines Baggers ist, passiert der Unfall: Die Baumaschine verliert ein meterhohes Metallteil - das dann das Auto trifft. All das zeigt das Video, das offenbar mit einer sogenannten "Dashcam" aufgenommen wurde und derzeit in den sozialen Medien kursiert.

Glück im Unglück: Das Metallteil schlug in das Heck des Fahrzeugs ein - hätte es sich wenige Sekunde früher gelöst, hätte es wohl den vorderen Bereich des Autos getroffen, mit schlimmen Folgen für die Fahrerin. Dennoch steht die Dame sichtlich unter Schock, wie das Video weiter zeigt.

Der Polizei ist der Unfall bekannt, wie Sprecher Frank Otruba auf Anfrage von ka-news bestätigt. Er hat sich bereits am Montag gegen 10.55 Uhr ereignet. Wie Otruba berichtet, war der Baggerführer damit beschäftigt, die sogenannten Spundwand-Dielen aus dem Erdreich zu ziehen. Die etwa sieben Meter langen und 600 Kilo schweren Teile stützen das Erdreich ab, wenn Aushub-Arbeiten stattfinden.

Bei den Arbeiten am Montag soll sich nun wohl ein Befestigungsbolzen gelöst haben oder gebrochen sein - das steht derzeit noch nicht genau fest. Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.