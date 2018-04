vor 6 Stunden Karlsruhe 6-Jähriger unter den Rock gefilmt: Polizei nimmt 55-jährigen Spanner fest

Ein 55-Jähriger ist am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Kinderabteilung eines Bekleidungsgeschäfts in der Ettlinger Straße von einer Zeugin ertappt worden, als er mit versteckter Kamera in den Schritt eines 6-jährigen Mädchens filmen wollte.