Ein 53 Jahre alter Karlsruher soll am 27. Januar seinen Vater getötet haben und sitzt nun wegen Totschlagsverdacht in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Tod durch "Gewalteinwirkung am Hals" herbeigeführt. Das gehe aus dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion hervor.

Der Beschuldigte soll am 27. Januar in der gemeinsamen Wohnung in Karlsruhe seinen 82-jährigen Vater getötet haben.

Als der Leichnam des 82-Jährigen am selben Tag aufgefunden worden war, hatte eine vor Ort durchgeführte erste Leichenschau zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ergeben. Kurz darauf versuchte der Sohn in der Wohnung Suizid zu begehen, wurde aber von den Beamten gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sohn gestand daraufhin die Tat, worauf weitere Ermittlungen eingeleitet wurden.

Einem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge wurde der Tod durch "Gewalteinwirkung gegen den Hals" verursacht. Der Sohn befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Motiv bleibt jedoch unklar.

