vor 2 Stunden Karlsruhe 53-jähriger Mann aus Karlsruhe vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit Freitag, dem 15. Januar, wird der in der Karlsruher Innenstadt wohnhafte Romano Caserta vermisst. Er hat an jenem Tag in den Vormittagsstunden die Wohnung eines Bekannten in der Oststadt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei führten bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen.