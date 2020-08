vor 5 Stunden Karlsruhe 52 Verstöße in zwei Stunden: Polizei kontrolliert Auto- und Radfahrer in der Karl-Wilhelm-Straße

Mehr als 50 Verstöße innerhalb von nur zwei Stunden stellten Beamte der Verkehrspolizei im Rahmen zweier Kontrollen in den vergangenen Tagen zur Überwachung eines Durchfahrtsverbots in der Karlsruher-Oststadt fest. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.