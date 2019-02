vor 4 Stunden Karlsruhe 5-Jähriger von Radfahrer erfasst: Junge bei Unfall am Grötzinger Pfinzufer schwer verletzt

Bereits am Montag kam es in Grötzingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem 5-jährigen Jungen am Pfinzufer in Grötzingen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.