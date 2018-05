Am Sonntag haben sich rund 5.500 Sportler auf die 8,88889 Kilometer lange Strecke der Badischen Meile gemacht. ka-news hat dieses sportliche Highlight im Kalender vieler Freizeit- und Leistungssportler in der Region mit der Kamera begleitet.

Bei strahlendem Sonnenschein ging am Sonntag die 29. Badische Meile an den Start. Baustellenbedingt wurde die Strecke in diesem Jahr etwas abgeändert: So schlängelte sich das Läuferfeld vom Carl-Kaufmann-Stadion über die Brauerstraße in die Kriegsstraße und von dort durch die Südstadt zum Hauptbahnhof und wieder zurück zum Carl-Kaufmann-Stadion. Im Vorfeld rechneten die Veranstalter mit rund 5.500 Läufern und Walkern.

Spitzenreiter war mit einer Zeit von 27:48 Minuten Simon Stützel, der gleichzeitig mit Jan-Lukas Becker die Ziellinie überquerte. Den dritten Platz unter den Herren belegt Jannik Arbogast mit einer Zeit von 29:16 Minuten. Die schnellste Frau, Sophia Kaiser, konnte eine Zeit von 32:17 Uhr vorweisen. Die Plätze zwei und drei belegten Claudia Wipfler (33:03 Minuten) und Jana Reinert (33:42 Minuten).

Badische Meile Start Alle Bilder

Badische Meile Strecke Alle Bilder

Badische Meile - Ziel 1 Alle Bilder