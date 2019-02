vor 7 Stunden Stutensee/Friedrichstal 400.000 Euro Schaden: Einfamilienhaus in Stutensee nach Brand unbewohnbar

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen in einem dreistöckigen Wohnhaus in der Brettener Straße in Stutensee-Friedrichstal ein Brand ausgebrochen. Das Fachdezernat der Kriminalpolizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen übernommen.