vor 2 Stunden Karlsruhe 40 Personen stören Grünen-Wahlparty am Karlsruher Lidellplatz - Steckt die Antifa dahinter?

Eine Wahlparty der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" wurde am Sonntagabend in einem Gebäude in der Nähe des Lidellplatzes von rund 40 Personen, aufgeteilt in zwei Gruppen, gestört. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor. Ein Medienvertreter, der die Gruppierung filmen wollte, wurde von diesen Personen abgedrängt. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppen der örtlichen Antifa angehören. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.