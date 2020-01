vor 4 Stunden Karlsruhe 40 Jahre die Grünen: Wie hat die Partei Karlsruhe verändert?

Die Partei mit dem Schwerpunkten Umwelt, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung gründete sich 1980 in Karlsruhe. Sie begannen als "Die Grünen", nach der Wiedervereinigung wurden sie zum "Bündnis 90/Die Grünen", regierten seitdem einmal auf Bundes- und auf mehreren Landesebenen. In Karlsruhe sind sie seit 2019 erstmals stärkste Kraft im Gemeinderat. Was die Partei in den vergangenen vier Dekaden erreicht hat, das hat Jorinda Fahringer, Geschäftsführerin der Grünen Karlsruhe und Mitglied im Stadtrat, ka-news.de erzählt.