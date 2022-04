vor 2 Stunden Karlsruhe 39-Jähriger randaliert in Karlsruhe und wird bei Festnahme von Polizeihund gebissen

Nachdem ein 39-Jähriger in einer Wohnung in Bulach randalierte und damit einen Polizeieinsatz auslöste, wurde der Mann festgenommen. Bei der Festnahme wehrte sich der Randalierer so sehr, dass ein Polizeihund eingesetzt werden musste. Dabei wurde der Festgenommene vom Hund in den Arm gebisseen.