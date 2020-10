Beim Zusammenstoß eines Einsatzfahrzeuges der Polizei mit einer Straßenbahn wurde am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Durlacher Allee bei der Einmündung des Weinwegs eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Die Streifenbesatzung fuhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts und wollte an der genannten Einmündung bei eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die Gegenrichtung wenden.

Laut Polizeibericht übersah die Fahrerin des Streifenwagens die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, weshalb es zur Kollision kam. Die Polizistin wurde beim seitlichen Aufprall der Bahn nur leicht verletzt.

Linksabbieger-Spur gesperrt

Der zum Weinweg führende Linksabbiegestreifen der Durlacher Allee musste aufgrund des Unfalls vollständig gesperrt werden. Ebenso war der Straßenbahnverkehr in beide Fahrtrichtungen bis gegen 16.30 Uhr nicht mehr möglich.

Durch den Unfall entstand an der Bahn ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich und am Streifenwagen in Höhe von geschätzten 35.000 Euro.