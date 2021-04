vor 3 Stunden Mutter und Kind tot in Karlsruher Wohnung aufgefunden

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe darüber, dass am heutigen Mittwoch, gegen Nachmittag, eine 34-Jährige und ihre 7-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung in der Oststadt aufgefunden wurden. Die Ursache des Todes wird derzeit noch untersucht.